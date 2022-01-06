ОДКБ направляет в Казахстан миротворческие силы

Никол Пашинян выступил с заявлением. Фото: пресс-служба Кремля

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отправит в Казахстан миротворцев. Сейчас в республике идут массовые протесты.

Об этом заявил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

"Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", – сказал Никол Пашинян.

Он пояснил, что такое решение принято в связи с обращением президента Казахстана К.-Ж. К. Токаева, а также из-за угрозы национальной безопасности и суверенитету республики, вызванной, по его словам, в том числе и вмешательством извне.

Напомним, в Казахстане 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге (10,2 руб.) до 120 (20,4 руб.) за литр. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре и перекрывать улицы. Позднее демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте.

При правительстве была создана комиссия по урегулированию ситуации. Президент республики объявил 4 января, что цена на газ в Мангистауской области будет снижена до 50 тенге за литр, но беспорядки после этого не прекратились. Правительство страны ушло в отставку, а в Алматинской, Мангистауской областях и в городах Алма-Ата и Нур-Султан был введён режим ЧП.