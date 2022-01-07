Президент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка в стране

В Казахстане началась операция «Антитеррор». Фото: официальный сайт президента

Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба. На встрече присутствовало руководство администрации главы государства, Совета безопасности, силовых структур.

Присутствующие обсудили обстановку в стране и ход антитеррористической операции, говорится на официальном сайте президента.

«Началась операция "Антитеррор". Силы правопорядка проводят напряжённую работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка.

Фото: официальный сайт президента

Ранее в МИД Республики Казахстан заявили, что «государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан».

Напомним, в первый день 2022 года в Казахстане вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге (10,2 руб.) до 120 тенге (20,4 руб.) за литр. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре и перекрывать улицы. Позднее демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте.

При правительстве была создана комиссия по урегулированию ситуации. Президент республики объявил 4 января, что цена на газ в Мангистауской области будет снижена до 50 тенге за литр, но беспорядки после этого не прекратились. Правительство страны ушло в отставку, а в Алматинской, Мангистауской областях и в городах Алма-Ата и Нур-Султан был введён режим ЧП.

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