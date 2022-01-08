Президент Казахстана объявил 10 января днём траура по погибшим на протестах

Президент Казахстана следит за ситуацией в стране. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил траур по погибшим на протестах. Он назначен на 10 января.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура», — написал в Facebook Берик Уали.

Соответствующий указ будет опубликован на сайте президента республики.

Беспорядки в Казахстане продолжаются. В вооружённых столкновениях есть пострадавшие и погибшие. Жертвами шальных пуль становятся дети. По информации уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребёнок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который попал в мальчика, сообщает ТАСС.

Кроме этого, 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. Сообщается, что подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли нападавшие.

Полиция республики задержала уже более 4,4 тыс. человек. Миротворческие группы ОДКБ оказывают содействие в урегулировании конфликта. Лидеры стран ОДКБ постоянно связываются друг с другом. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Казахстана провести видеоконференцию.

В республике наблюдается непростая ситуация с авиасообщением. Работа аэропорта Алма-Аты была приостановлена до 9 января, но сегодня её восстановили, аэропорт находится под усиленной охраной. Аэровокзал Нур-Султана запланировал на 8 января только шесть международных рейсов.

В столице восстановили работу проводного интернета. Он был заблокирован накануне примерно в 12:00 по местному времени (09:00 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно. В среду подключение к проводному интернету отсутствовало в Нур-Султане с 17:00 (14:00 мск) в течение порядка шести часов. С мобильных устройств выйти в Сеть всё ещё невозможно.