Темы дня

Политика / В мире
8 января 2022, 14:55

Президент Казахстана объявил 10 января днём траура по погибшим на протестах

Президент Казахстана

Президент Казахстана следит за ситуацией в стране. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил траур по погибшим на протестах. Он назначен на 10 января.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура», — написал в Facebook Берик Уали.

Соответствующий указ будет опубликован на сайте президента республики. 

Беспорядки в Казахстане продолжаются. В вооружённых столкновениях есть пострадавшие и погибшие. Жертвами шальных пуль становятся дети. По информации уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребёнок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который попал в мальчика, сообщает ТАСС. 

Кроме этого, 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. Сообщается, что подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли нападавшие.

Полиция республики задержала уже более 4,4 тыс. человек. Миротворческие группы ОДКБ оказывают содействие в урегулировании конфликта. Лидеры стран ОДКБ постоянно связываются друг с другом. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Казахстана провести видеоконференцию.

В республике наблюдается непростая ситуация с авиасообщением. Работа аэропорта Алма-Аты была приостановлена до 9 января, но сегодня её восстановили, аэропорт находится под усиленной охраной. Аэровокзал Нур-Султана запланировал на 8 января только шесть международных рейсов.

В столице восстановили работу проводного интернета. Он был заблокирован накануне примерно в 12:00 по местному времени (09:00 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно. В среду подключение к проводному интернету отсутствовало в Нур-Султане с 17:00 (14:00 мск) в течение порядка шести часов. С мобильных устройств выйти в Сеть всё ещё невозможно.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.01.2022, 18:00 / Спорт
Матч «Автомобилиста» с «Йокеритом» перенесли на 22 января
08.01.2022, 17:35 / Общество
В Свердловской области за неделю в ДТП погибли 11 человек
08.01.2022, 16:39 / Общество
Евгений Куйвашев выразил соболезнования по поводу смерти профессора Перевалова
08.01.2022, 16:00 / Общество
В Екатеринбурге транспортная полиция задержала авиадебошира
08.01.2022, 14:55 / Политика
Президент Казахстана объявил 10 января днём траура по погибшим на протестах