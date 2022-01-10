Владимир Путин назвал миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане своевременной и легитимной

По словам Владимира Путина, контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ будет находиться в Казахстане ограниченный период. Фото: пресс-служба Кремля.

Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане своевременная и легитимная. В данном случае Организация Договора о коллективной безопасности на деле показала свой потенциал и способность действовать быстро, решительно и эффективно. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане ограниченный период. После выполнения функций, они будут выведены с территории соседнего государства.

"Туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц", – такие слова российского лидера приводит ТАСС. По мнению Президента, всё это говорит о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая коллективные миротворческие силы ОДКБ, даёт результат.

Владимир Путин отметил, что угроза казахстанской государственности была вызвана не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Речь идёт о международном терроризме и о том, что в Казахстане применялись технологии силовой информационной поддержки беспорядков, в ходе которых эта страна подверглась агрессии. При этом Президент России выразил уверенность, что уже в ближайшее время ситуация в соседнем государстве стабилизируется, а его власти сделают всё возможное для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов и экономики.

"Мы понимаем, что события в Казахстане – не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств", – подчеркнул российский лидер. По его словам, принятые по линии ОДКБ меры показали, что страны ОДКБ не позволят раскачивать ситуацию у себя дома и реализовать сценарии "цветных революций".

"Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братская нам страна Казахстан, впредь не застали бы нас врасплох и чтобы мы были полностью отмобилизованы и были бы готовы дать отпор любым провокациям", – сказал Владимир Путин, заметив, что Россия и в дальнейшем намерена укреплять отношения со всеми странами-членами ОДКБ.

5 января "Областная газета" писала, что на фоне массовых протестов в городах президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства страныи о том, что в Алматинской, Мангистауской областях и в городе Алма-Ате был введён режим ЧП. Также наше издание сообщало, что ОДКБ направила в Казахстан миротворческие силы и о том, что президент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. А вчера мы рассказывали о вывозе россиян из Казахстана на военных самолётах и, в частности, о том, что один из таких самолётов доставил уральских конькобежцев из Алма-Аты в Кольцово.