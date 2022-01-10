Челябинцы долетели до Екатеринбурга из Казахстана

После прилёта в Екатеринбург спортсмены первым делом стали по видеосвязи звонить близким. Сдержать эмоции смогли не все. Фото: Павел Ворожцов

События в Казахстане стали вызовом не только для всего мира, но и для Свердловской области. Первый борт с нашими соотечественниками прибыл в аэропорт Кольцово. Соседей из Челябинска встречали корреспонденты «Областной газеты».

Дорога домой

9 января самолёты военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ начали вывозить из Казахстана на родину наших соотечественников. Один из спецбортов прибыл в Екатеринбург: на нём прилетели 14 уральских спортсменов.

Ещё несколько дней назад юношеская сборная Челябинской области по конькобежному спорту находилась в высокогорном спортивном комплексе «Медео». Там у них проходили сборы по подготовке к предстоящему Кубку России.

Фото: из личного архива Романа Тиханова

Утро 2 января, по рассказам ребят, поначалу было обычным. На катке «Медео» на высоте 1 700 метров – величественная красота гор и звенящая тишина. Команда готовилась выйти на лёд, но неожиданно к ним пришли представители руководства стадиона и попросили не покидать лагерь – тогда стало известно, что в Алма-Ате (всего в трёх километрах от спорткомплекса) прогремели взрывы. Часть тренировки по общефизической подготовке – а это подъём в горы – пришлось отменить. К спортсменам сразу приставили вооружённую охрану.

Конькобежец Роман Тиханов рассказал корреспонденту «ОГ» подробности того, что пережили спортсмены в ожидании эвакуации:

– Несмотря на перебои со связью, нам всё-таки удавалось иногда созваниваться с родными. Они, конечно, очень волновались за нас. Я попросил своего отца передать родителям других ребят, что у нас всё нормально. На территории стадиона кроме нас и охраны никого не осталось. Никто из нас не пострадал.

Но эмоциональное напряжение в команде всё равно сохранялось. Даже после того как российские власти сообщили, что в сопровождении военных конькобежцев доставят на родину на неделю раньше запланированного: изначально сборы должны были закончиться 16 января.

Целую неделю уральцы жили в режиме ожидания, при этом не прекращали тренировки. И вот наконец 9 января началась эвакуация, которая проходила со всеми мерами предосторожности: команда села в микроавтобус и в сопровождении автоматчиков поехала в аэропорт Алма-Аты:

– Мы не проезжали по тем местам, где шли массовые протесты, – рассказывает Роман. – Но мы видели патруль – вооружённых автоматами людей, которые ходили по городу, стояли на крышах зданий. На пути нам часто попадались блок-посты, на которых останавливали и досматривали все машины. Отдельно передвигающихся по городу людей нет. В аэропорту, который ранее был захвачен, много разрухи, разбитых стёкол. Ребята сделали несколько снимков, но распространять фото в соцсетях или в СМИ им запретили.

Самолёт Ил-76: в Казахстан отвёз миротворцев, а назад – наших соседей-конькобежцев. Фото: Скриншот из репортажа ТРК «Звезда»

Посадки в самолёт спортсменам пришлось ждать почти пять часов. Кругом было много военных. Вылететь из бывшей столицы Казахстана ребятам удалось только после 16:00.

Перевозку осуществляло Минобороны России, для этого был выделен специальный борт – военно-транспортный самолёт ИЛ-76. Он предназначен для транспортировки техники и грузов. Из элементов комфорта, говорит Роман, там были только матрасы, на которых ребятам, измученным длительным ожиданием, наконец-то удалось выспаться. Около четырёх часов полёта – и они дома. Страх позади. В аэропорту Кольцово их как героев встречает толпа журналистов. Добраться до родного Челябинска и обнять родных они смогли только ближе к полуночи.

Хроника событий 2 января на юго-западе Казахстана начались массовые протесты. Вышедшие на улицы люди требовали снизить цены на топливо. Позже беспорядки охватили всю республику. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ, но ситуацию стабилизировать не удалось. В Казахстане ввели чрезвычайное положение, президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Страны, которые вместе с Казахстаном входят в организацию ОДКБ, направили в республику по просьбе её главы миротворческий контингент, основу которого составили элитные части ВДВ России. Есть ли среди них представители Свердловской области, в пресс-службе ЦВО не ответили. На состоявшемся внеочередном онлайн-саммите стран Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвящённом событиям в Казахстане, Президент России Владимир Путин заявил: – Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций. После выполнения своих функций контингент коллективных миротворческих сил будет выведен с территории страны.

Что делать

В Свердловской области живёт около 4,5 тысячи казахов (данные переписи 2010 года). Когда начались события, их попросили воздержаться от поездок в Казахстан. Заместитель председателя Свердловской региональной общественной организации «Евразия – Казахстан» Галия Аманжулова рассказала, что на сайте организации и в соцсетях они своевременно сообщали об отмене авиарейсов, опубликовали номера, куда можно звонить в экстренных ситуациях – телефоны Генконсульства Казахстана в Казани:

– Конечно, переживали за родственников, потому что интернет не работает, связи не было… Потом, когда интернет стали понемногу подключать, в соцсетях некоторая информация появилась и люди дозваниваться стали. С 9 до 13 часов 4 января, например, включали интернет, в это время успевали написать. Я общалась так со своими родственниками и знакомыми в Костанае и Караганде. Во время событий в Казахстане все находились дома, никто не пострадал. У многих возникли проблемы с обналичиванием денег: не работали банкоматы. Люди помогают друг другу. Сейчас вроде бы там обстановка нормализовалась.

Сколько жителей Свердловской области находились в Казахстане в начале января – неизвестно. Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что в первый день беспорядков ей поступила просьба от родственников одной из наших туристок, которая потерялась в Алма-Ате: «Мы связались с международной организацией миграции в Казахстане, но на второй день эта женщина нашлась, связалась с Генконсульством».

Каковы риски для области? Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области: – Будут ли на Среднем Урале беженцы из Казахстана – не знаю, Если будут, то, конечно, мы будем этой проблемой заниматься. Но мне кажется, нам надо сделать всё возможное, чтобы массового наплыва не было… А закон о репатриации, о котором я как член Совета по правам человека просила и буду просить ещё, надо принимать, потому что если есть люди, которые хотели бы вернуться добровольно в Россию, то их надо принимать по заявлениям просто. У меня есть проект предложений по репатриации, я думаю, его надо делать, потому что нельзя бросать своих. Это все коренные народы России я имею в виду: тех, у кого нет второй родины, страны, которая бы их приютила. Это наши все – и татары, и кавказцы, и башкиры. Мы должны их принять как своих. Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты: – Казахстан для Свердловской области – один из основных контрагентов. Нас связывают серьёзные проекты в сфере металлургии и ритейла. В ближайшее время возможны сбои, связанные с беспорядками и частично разрушенной инфраструктурой. Мы видим, что в поле интереса радикальных группировок попали не только магазины, но и склады. Но в долгосрочной перспективе, по моему мнению, наши внешнеэкономические отношения продолжат развиваться. Во-первых, я думаю, что с учётом роли России в ОДКБ Казахстан будет усиливать связи с нами. Во-вторых, я исхожу из высокой мобильности уральского бизнеса: кризисы последних лет показали, что наши предприятия и предприниматели умеют использовать ситуационные моменты.

Средний Урал – Казахстан: точки соприкосновения По объёмам экспорта и импорта с нашим регионом Республика Казахстан входит в тройку стран-лидеров. В Уральском федеральном университете сейчас учится около 700 студентов из Казахстана. После новогодних каникул в Екатеринбург не смогли вернуться больше 500 из них. Вчера дирекция по образованию УрФУ приняла решение продлить сроки сдачи зачётно-экзаменационной сессии студентам, находящимся сейчас на территории соседней республики. Из Екатеринбурга осуществляются регулярные рейсы в Алма-Ату. В связи с чрезвычайной ситуацией авиакомпания «Уральские авиалинии» временно их отменяла. Возобновить полёты планируется 14 января.