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11 января 2022, 17:42

Президент Казахстана назначил на должность премьер-министра страны Алихана Смаилова

Алихан Смаилов (внизу слева).

Ранее кандидатуру Алихана Смаилова утвердили депутаты нижней палаты парламента. Фото: пресс-служба администрации президента Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Алихана Смаилова. Глава государства представил нового председателя правительства как "ответственного государственного служащего".

Ранее кандидатуру Алихана Смаилова утвердили депутаты нижней палаты парламента.

"Алихан Смаилов опытный специалист, ответственный государственный служащий. Работал председателем Агентства по статистике, помощником президента, министром финансов, первым заместителем премьер-министра. У него есть верное видение будущего экономики Казахстана и чёткий план. Алихан Асханович очень хорошо знает работу правительства", – сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента.

После выступления президента в нижней палате парламента прошло голосование, по результатам которого было принято решение о назначении Алихана Смаилова на новый пост. Соответствующий указ был подписан сразу после заседания, сообщает пресс-служба администрации президента Казахстана.

Также президент утвердил новый состав правительства. Свои должности сохранили: заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев. Полный список нового состава кабмина Казахстана опубликован на сайте главы государства.

Напомним, 5 января правительство Казахстана объявило об уходе в отставку всем составом в связи с массовыми беспорядками в стране. Президент принял отставку в тот же день.

Областная газета Свердловской области

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