В Австралии признали вакцину "Спутник V"

Власти Австралии разрешили въезд иностранцам, привитым вакциной "Спутник V". Фото: Галина Соловьёва

Власти Австралии разрешили въезд иностранцам, привитым вакциной "Спутник V". Такое решение принято по рекомендациям национального регулятора — Управления терапевтических товаров (TGA).

"На прошлой неделе TGA получила дополнительную информацию, демонстрирующую, что эта вакцина обеспечивает защиту и потенциально снижает вероятность того, что прибывающий путешественник передаст инфекцию COVID-19 другим, находясь в Австралии," — сообщается сегодня на сайте TGA. Там же указано, что эта информация основана на опубликованных исследованиях, предоставленных TGA правительством России при содействии посольства Австралии в Москве.

Как отмечается в заявлении регулятора, две дозы "Спутника V" показали среднюю эффективность на уровне 89 % от заражения коронавирусом. На 98-100 % эта вакцина защищает от тяжёлого течения болезни и смерти, так или иначе связанной с ковидом. При этом сообщается, что однократный курс вакцины "Спутник Лайт" в настоящее время не признан TGA.

Иностранцам, привитым вакциной "Спутник V", при въезде в Австралию понадобится сертификат международного образца с указанием названия препарата и даты вакцинирования первым и вторым компонентами. При этом вторая прививка должна быть сделана не менее семи дней назад.

В начале декабря "Областная газета" писала, что иностранные туристы, которые привились вакциной "Спутник V", могут стать обладателями "зелёного сертификата" в Израиле и приезжать в эту страну. Но только после того, как серологический тест на антитела покажет положительный результат. Тогда же мы писали, что Саудовская Аравия начнёт пускать вакцинированных "Спутником V" россиян с 1 января 2022 года. А ещё наше издание рассказывало, что в Европе признали сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется препарат российской разработки "Спутник V".