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24 января 2022, 09:08

Президент Армении Армен Саркисян уходит в отставку

Президент Армении

Армен Саркисян возглавлял Армению с 2018 года. Фото: с сайта президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян опубликовал заявление, в котором объявил, что подаёт в отставку. Он сообщил, что это решение не эмоциональное и связано с тем, что у лидера страны нет инструментов для влияния на важнейшие вопросы как во внутренней, так и внешней политике.

Обязанности главы государства временно будет исполнять спикер парламента Армении.

"Я долго думал, решил уйти с поста президента Республики после активной работы около четырёх лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определённой логике. У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время", — говорится в заявлении Армена Саркисяна, опубликованном на официальном сайте президента.

Напомним, что в 2018 году страна перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской. Президент избирается Национальным собранием (парламентом) на семь лет, Нацсобрание принимает его отставку. Президент может назначать очередные и внеочередные выборы в парламент, принимать отставку правительства, по предложению кабмина и премьер-министра (главой кабмина в Армении является Николом Пашинян) вносить изменения в состав правительства, назначать и отзывать послов, заключать и денонсировать международные договоры.

Областная газета Свердловской области

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