Сенат парламента Казахстана отменил пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совбезе

Нурсултан Назарбаев возглавлял страну с апреля 1990 года по март 2019 года. Фото: пресс-служба Кремля

Верхняя палата парламента Казахстана приняла поправки, согласно которым первый президент страны Нурсултан Назарбаев лишается пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). При этом внесение этих поправок должен будет утвердить действующий глава государства.

Заседание Сената состоялось в четверг, 27 января. Ранее поправки о лишении Нурсултана Назарбаева председательства в Совбезе и АНК утвердили депутаты Мажилиса — нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

Нурсултан Назарбаев возглавлял страну с апреля 1990 года. В 2015 году он был переизбран на пятый срок на досрочных выборах. Однако в марте 2019 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента страны. В июне того же года по результатам внеочередных выборов главы государства президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в первый день 2022 года в Казахстане вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге (10,2 руб.) до 120 тенге (20,4 руб.) за литр. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре и перекрывать улицы. Позднее демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте.

При правительстве была создана комиссия по урегулированию ситуации. Президент республики объявил 4 января, что цена на газ в Мангистауской области будет снижена до 50 тенге за литр, но беспорядки после этого не прекратились. Правительство страны ушло в отставку, а в Алматинской, Мангистауской областях и в городах Алма-Ата и Нур-Султан был введён режим ЧП.