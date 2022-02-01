У Верхней Пышмы появился побратим во Франции

Жерар Прево и Иван Соломин (справа) намерены развивать исторические, культурные, образовательные, спортивные, экономические и туристические связи между городами Фото: Пресс-служба администрации Верхней Пышмы

В минувшие выходные в Верхней Пышме побывала официальная делегация французской коммуны Агилькур. Поводом для посещения стало подписание договора о побратимстве между городами. Подписи под документом поставили мэр Верхней Пышмы Иван СОЛОМИН и глава Агилькура Жерар ПРЕВО.

Агилькур – небольшой сельский городок в получасе езды от Реймса, в 2018 году в нём насчитывался 381 житель. Что же объединило их с медной столицей Урала? Как оказалось, – история.

Предыстория побратимства уходит корнями в годы Первой мировой войны. В 2017 году историк-энтузиаст, президент Фонда русско-французских отношений Пьер Малиновский обнаружил на холме Мон-Спен в коммуне Агилькур останки русского солдата, погибшего 19 апреля 1917 года. В тот день 3-я бригада Русского экспедиционного корпуса заняла вершину, удерживавшуюся немецкими частями более трех лет. В составе бригады воевали уральцы, в том числе уроженцы Верхней Пышмы.

Во время боя было убито или ранено больше двух тысяч русских воинов. В память о них в 2018 году на горе установили обелиск. А затем возникла идея породнить Агилькур и Верхнюю Пышму между собой.

– Когда мы впервые получили информацию о намерении муниципалитета Агилькур установить побратимские отношения с Верхней Пышмой, мы сначала были удивлены. Но благодаря нашим французским друзьям обратили внимание на нашу общую историю, вспомнили о наших земляках, которые плечом к плечу на территории Франции сражались против общего врага, – прокомментировал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

Как объясняют главы обоих муниципалитетов, соглашение важно для сохранения истории, но направлено в будущее.

– Мы с господином мэром Верхней Пышмы постараемся построить что-то реальное, что-то осязаемое для наших будущих отношений, – отметил Жерар Прево.

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе администрации Верхней Пышмы, муниципалитеты будут развивать дружеские контакты, сотрудничать в сфере экологии и сельского хозяйства, образования, науки, культуры, спорта и туризма. Конкретика по этим планам появится чуть позже.

Кстати У Верхней Пышмы есть ещё один побратим – белорусский город Жодино, известный как родина БелАЗов. Соглашение о сотрудничестве они подписали в ноябре 2018 года. Прошлой осенью верхнепышминцы побывали в Жодино на юбилейной 10-й встрече городов-побратимов Белоруссии и России, но, в основном в связи с пандемией, муниципалитеты взаимодействуют дистанционно. Например, весной творческие коллективы Жодино приняли заочное участие в городском фестивале казачьей культуры в Верхней Пышме. - После стабилизации эпидемиологической обстановки города планируют очное участие творческих коллективов и спортсменов в мероприятиях, рассматриваются программы образовательного туризма для учеников общеобразовательных учебных заведений, – пояснили в мэрии Верхней Пышмы.