Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили гарантии безопасности

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили насущные вопросы по обеспечению безопасности в Европе и мире. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, они обсудили насущные вопросы по обеспечению безопасности в Европе и мире.

Как отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров, на встрече президенты двух стран обменялись мнениями по поводу адресованных США и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности. Владимир Путин напомнил, что эти предложения содержат три ключевых пункта, направленные на недопущение дальнейшего расширения НАТО, отказ от размещения альянсом ударных систем вооружений на российских границах и возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО.

"Именно эти наши центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах, — отметил президент РФ. — Причём западные партнёры в который раз ссылались на то, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы. Мы, собственно говоря, с этим никогда и не спорили. Правда, у самих этих союзов и альянсов нет обязанности принимать всех, кто этого пожелает. Это тоже очевидная вещь".

При этом Владимир Путин подчеркнул, что политика "открытых дверей" НАТО — вольная и нужная США и некоторым другим странам интерпретация основополагающего принципа равной и неделимой безопасности.

Также во время переговоров, которые продлились почти шесть часов, лидеры России и Франции рассмотрели другие актуальные темы. В их числе — ситуация вокруг Нагорного Карабаха, иранская ядерная программа.

Кроме того, Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили вопросы двусторонних отношений России и Франции. Речь шла в первую очередь об экономическом взаимодействии. Отмечено, что за 11 месяцев прошлого года торговля между двумя странами выросла на 71 %.

Ранее "Областная газета" писала о том, что Владимир Путин опубликовал статью "Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее" для китайского информагентства "Синьхуа". В ней российский лидер заявил, что отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности.