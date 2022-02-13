Лидеры России, США и Франции обсудили Украину

Разговор президента РФ с президентом США продолжался более часа. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с французским и американским коллегами Эмманюэлем Макроном и Джо Байденом. Обсуждали провокационные сообщения о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину.

Владимир Путин напомнил лидерам США и Франции, что Запад делает недостаточно, чтобы заставить Киев выполнять минские соглашения, и заявил, что российская реакция на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности будет представлена в ближайшее время.

Известно, что разговор президента РФ с президентом США продолжался более часа. Это была седьмая телефонная беседа Владимира Путина и Джо Байдена. Она планировалась на 14 февраля, однако Белый дом попросил ее ускорить, сославшись на вероятность "вторжения" России на Украину.

"Разговор прошёл в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Можно констатировать, что характер беседы был всё-таки довольно сбалансированным и деловым, а президент Байден даже сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны делали всё возможное, чтобы избежать катастрофы, избежать серьёзного конфликта между нашими странами", — рассказал на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.

Владимир Путин в беседе с Джо Байденом указал на опасность милитаризации Украины, отметил её накачку современным оружием с Запада, что поощряет возможные провокации украинских силовиков в отношении Донбасса и Крыма. Гипотетическое вступление Киева в НАТО чревато прямым военным противостоянием между Россией и Альянсом. Лидеры стран договорились продолжить контакты по всем затронутым темам.

Во Франции после разговора не считают, что Москва "готовит наступление" на Украину, а в Вашингтоне заявили, что им пока неясно, планирует ли Россия добиваться своих целей дипломатическим путём или "посредством применения силы".