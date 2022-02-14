Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран на второй срок

Делегаты Федерального собрания Германии переизбрали на второй пятилетний срок президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Фото: пресс-служба Кремля

Делегаты Федерального собрания Германии переизбрали на второй пятилетний срок президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. За кандидатуру социал-демократа проголосовали 1045 человек.

Всего же специальный конституционный орган, созываемый для избрания президента, насчитывает 1472 делегата. О намерении выдвинуться на второй срок Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в мае прошлого года. Его кандидатуру поддержали многие крупные партии республики.

В социал-демократической партии он состоит с 1975 года. Дважды — в 2005–2009 и 2013–2017 годы — руководил министерством иностранных дел. В 2007-2009 годы параллельно являлся вице-канцлером ФРГ.

Пост президента Франк-Вальтер Штайнмайер занимает с марта 2017 года, сменив на этом посту Йоахима Гаука.

Выступая с речью после переизбрания, президент Германии возложил на Россию ответственность за эскалацию ситуации в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

"Можно долго дискутировать о причинах растущей отчужденности между Россией и Западом, — сказал он. — Но не подлежит дискуссии следующее: существует угроза военного конфликта, войны в Европе. За это несёт ответственность Россия". При этом он призвал нашу страну к совместному поиску пути выхода из кризисной ситуации.

В конце прошлого года "Областная газета" писала о том, что избрали нового канцлера Германии. Им стал социал-демократ Олаф Шольц.