ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Россию

Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Россию, по 10 тысяч рублей. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале РБК

На фоне обострения конфликта на границе с Украиной Донецкая и Луганская народные республики объявили эвакуацию граждан в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь в связи с наплывом беженцев.

Утром 18 февраля ситуация на востоке Украины усугубилась — обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины стали более активными. Вечером того же дня в центре Донецка прогремел взрыв. Как сообщали местные СМИ, была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, сам он не пострадал.

После этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил централизованную эвакуацию населения в Россию. Он аргументировал такое решение тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни отдаст Вооружённым силам приказ идти в наступление, сообщает ТАСС.

Основной поток беженцев пришёлся на Ростовскую область, в связи с чем Василий Голубев попросил у Владимира Путина экстренную помощь региону. Президент России провёл телефонный звонок с врио МЧС РФ Александром Чуприяном и поручил ему немедленно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения прибывающих граждан ДНР и ЛНР, обеспечения их горячим питанием и медицинской помощью.

Как говорится на сайте Кремля, Владимир Путин также поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Россию, по 10 тысяч рублей. Также российский лидер вновь призвал Киев провести переговоры с Донбассом и урегулировать ситуацию мирно.