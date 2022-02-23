Президент США объявил о санкциях против суверенного долга России

Президент США заявил о готовности к дипломатической работе с Россией. Фото: Павел Ворожцов

Из-за ситуации вокруг Украины США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ. Их могут ужесточить, если Россия пойдет на эскалацию.

Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе вчерашнего выступления в Белом доме, пишет ТАСС. Американский лидер отметил, что со вторника всеобъемлющие санкции вводятся в отношении российского суверенного долга. Таким образом, российское правительство оказалось отрезано от западного финансирования. В среду и последующие дни начнут действовать санкции в отношении "российских элит и членов их семей".

"Россия предприняла действия против Украины, бесспорно, объявлением о независимости. Так что сегодня я объявляю о первом транше санкций в отношении России в ответ на её действия. Мы принимаем эти санкции в координации с союзниками и партнёрами и будем ужесточать, если Россия пойдет на эскалацию", — сказал Байден.

В ходе выступления президент США также подчеркнул, что сохраняет готовность к дипломатической работе с Россией. "Мы трезво смотрим на вызовы, с которыми сталкиваемся. Тем не менее всё ещё имеется время на то, чтобы не допустить развития ситуации по наихудшему сценарию. <...> Соединенные Штаты, их союзники и партнёры остаются открытыми для дипломатии, если таковая является серьёзной", — добавил американский лидер.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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