Темы дня

Политика / В мире
24 февраля 2022, 10:46

Украина ввела военное положение на всей своей территории

Владимир Зеленский

По словам Зеленского, российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры Украины. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории страны. Он призвал граждан не паниковать и оставаться дома.

По словам Зеленского, российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры Украины. Президенты Украины и США провели телефонный разговор и договорились о группировке международной поддержки.

"Мы вводим военное положение на всей территории страны", — заявил глава Украины в видео, размещённом в его telegram-канале.

Украина также закрыла своё воздушное пространство.

Напомним, что сегодня утром президент России Владимир Путин выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

Читайте также:

В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы отменили все рейсы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.02.2022, 10:49 / Общество
В России приостановили работу аэропортов в 12 городах
24.02.2022, 10:46 / Политика
Украина ввела военное положение на всей своей территории
24.02.2022, 10:02 / Общество
В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы отменили все рейсы
24.02.2022, 09:35 / Экономика
Курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года
24.02.2022, 09:15 / Общество
В Екатеринбурге почти 115 тысяч заболевших ковидом: данные по городам