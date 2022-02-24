Украина ввела военное положение на всей своей территории

По словам Зеленского, российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры Украины. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории страны. Он призвал граждан не паниковать и оставаться дома.

По словам Зеленского, российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры Украины. Президенты Украины и США провели телефонный разговор и договорились о группировке международной поддержки.

"Мы вводим военное положение на всей территории страны", — заявил глава Украины в видео, размещённом в его telegram-канале.

Украина также закрыла своё воздушное пространство.

Напомним, что сегодня утром президент России Владимир Путин выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

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