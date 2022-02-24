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24 февраля 2022, 15:20

Украина разорвала с Россией дипломатические отношения

Флаг России в бревне

Дипломатические отношения России и Украины разорваны. Фото: Алексей Кунилов

Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский.

Об этом он заявил сегодня во время брифинга, сообщает ТАСС

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", — цитирует Владимира Зеленского агентство.

Напомним, сегодня утром президент России Владимир Путин выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Украина ввела военное положение на всей своей территории. Президент Украины призвал граждан не паниковать и оставаться дома.

В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине Росавиация приостановила работу воздушных гаваней в 12 городах России. Из аэропорта Кольцово не состоялись вылеты в Сочи и Краснодар.

Областная газета Свердловской области

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Украина разорвала с Россией дипломатические отношения