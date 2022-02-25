США ввели санкции против российских банков и ограничили экспорт

Президент США сказал, что отношения с Россией уже разорваны. Фото: Павел Ворожцов

Президент США Джо Байден выступил с объявлением о новых санкциях в отношении России. Америка ввела ограничения в отношении нескольких российских банков, а также прекратит экспорт высокотехнологичной американской продукции.

Об этом американский лидер рассказал во время брифинга, сообщает ТАСС. По словам Байдена, новые санкции против российских банков должны ограничить возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики.

Ограничения коснулись таких банков, как ВТБ, Сбер, "Открытие", Новикомбанк и Совкомбанк. Их активы в США будут заморожены, также они не смогут пользоваться корреспондентскими счетами в американских банках для финансовых операций. Минфин РФ объяснил, что эти действия затронут 80 % всех банковских активов в России и окажут сильное и долгосрочное воздействие на российскую экономику и финансовую систему.

Отключать Россию от платёжной системы SWIFT пока не планируют, так как против этого выступают некоторые страны, которые сами могут пострадать в результате нарушения финансово-экономических отношений с российскими партнерами.

Ограничивая экспорт высокотехнологичной продукции, США рассчитывают нанести ущерб космической программе России и способности модернизировать вооружённые силы. По словам Байдена, санкции разработаны таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на США и их союзников.

Также в четверг Минфин США ввёл санкции против сыновей спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, члена СБ РФ Сергея Иванова, главы "Роснефти" Игоря Сечина, а также секретаря СБ РФ Николая Патрушева. Американское ведомство объяснило свои действия тем, что представители российской элиты использовали членов своих семей для перемещения активов и сокрытия своих состояний.

Джо Байден заявил, что российско-американские отношения, по сути, полностью разрушены в свете событий на Украине. "В отношениях США и России полный разрыв прямо сейчас", — сказал он.

Напомним, 24 февраля утром президент России Владимир Путин выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Украина ввела военное положение на всей своей территории, а затем разорвала дипотношения с Россией.

В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине Росавиация приостановила работу воздушных гаваней в 12 городах России. Из аэропорта Кольцово не состоялись вылеты в Сочи и Краснодар.