Уралвагонзавод попал под санкции

Уралвагонзавод попал в санкционный список. Фото: Алексей Кунилов

Власти Великобритании ввели новый пакет санкций против России. В этот список попал Уралвагонзавод.

Такие меры Соединённое Королевство предприняло в ответ на спецоперацию России по демилитаризации Украины. Как сообщает ТАСС, также под санкции подпали "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, ВТБ и ряд других российских компаний.

В частности, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания совместно с США вводит полную заморозку активов ВТБ. Будут заморожены активы других компаний, попавших в санкционный список.

Напомним, "Областная газета" писала, что вчера утром президент России Владимир Путин выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Украина ввела военное положение на всей своей территории, а затем разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский.