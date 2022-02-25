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25 февраля 2022, 13:02

Чехия приостановила работу своего генконсульства в Екатеринбурге

Здание генконсульства

Чешское генконсульство располагается в здании, где есть представительства и других стран. Фото: Павел Ворожцов

Правительство Чехии приняло решение в отношении работы своих генконсульств на территории России. В двух городах страны они временно прекращают работу.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РИА Новости. Кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Также правительство Чехии отзывает разрешения на деятельность генконсульств РФ в Карловых Варах и Брно.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Украина ввела военное положение на всей своей территории, а затем разорвала дипотношения с Россией.

В свою очередь США ввели санкции против российских банков и ограничили экспорт. Уралвагонзавод попал под санкции со стороны Великобритании.

В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине Росавиация приостановила работу воздушных гаваней в 12 городах России. Из аэропорта Кольцово не состоялись вылеты в Сочи и Краснодар.

Областная газета Свердловской области

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