Украина согласилась провести переговоры с Россией в Белоруссии

Переговоры пройдут на территории Белоруссии. Фото: Галина Соловьёва

Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Белоруссии. Они пройдут в Гомельской области.

Делегация России едет туда, заявил помощник президента Владимир Мединский, передаёт ТАСС.

"В районе трёх часов нам поступила информация с украинской стороны о заинтересованности в проведении переговоров. Переговоры пройдут в Гомельской области, как мы и предлагали. Сейчас отрабатывается маршрут, предлагается наиболее оптимальная точка. Будет обеспечена максимальная безопасность для украинской стороны. Мы со своей стороны гарантируем 100% безопасность маршрута, проезда и будем ждать на этом месте делегацию администрации Украины", — сказал Владимир Мединский.

Напомним, делегация России сегодня прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Президент Украины отказался и предложил для встречи Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку.

"Областная газета" писала, что 24 февраля утром президент России Владимир Путин выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

Украина ввела военное положение на всей своей территории, а затем разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. В пятницу президент РФ в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой Си Цзиньпином заявил о готовности Москвы вести переговоры с Киевом на высоком уровне.