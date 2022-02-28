Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолётов

Огрнаичения вступили в силу с 28 февраля. Фото: Павел Ворожцов

ЕС полностью закрывает воздушное пространство для самолётов России. Речь идёт обо всех воздушных судах, которые контролирует наша страна.

Запрет коснётся также частных самолётов.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолётов. Мы вводим запрет на все самолёты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолёты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", — заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

С 28 февраля все рейсы в Европу приостанавливает "Аэрофлот".

Ростуризм и Росавиация уже заявили об организации вывозных рейсов для россиян. Сейчас формируются графики. Граждан РФ просят быть на связи с туроператором или перевозчиком. Работают горячие линии МИД (495) 695-45-45 и Ростуризма 8 800 200-34-11. Туристов планируют вывозить через Ближний Восток и Турцию.

Напомним, что первой своё воздушное пространство для российских самолётов (в ночь на 25 февраля) закрыла Великобритания. Затем это сделали Болгария, Польша, Украина, Эстония, Латвия, Чехия. Список стран здесь. Сегодня стало известно, что Кипр закрыл воздушное пространство для самолётов РФ.