В Белоруссии начались переговоры России и Украины

Встреча проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. Фото: Галина Соловьёва

В Гомельской области Белоруссии начались переговоры представителей России и Украины. Делегацию от нашей страны возглавляет помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский.

Встреча началась после 13:30 по московскому времени. Она проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. Точное место встречи представителей стран не называется. Трансляцию начало агентство БелТА, однако затем представителя вывели из комнаты переговоров.

В состав российской делегации также входят замглавы МИДа Андрей Руденко, замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Она прибыла в Белоруссию на переговоры накануне. Президент Украины отказался и предложил для встречи Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку. Но затем украинская сторона согласилась на переговоры в Гомельской области.

Украину представляют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

Напомним, что решение о проведении специальной военной операции в Донбассе было принято и объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.

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