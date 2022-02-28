Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер"

Россиянам и российским компаниям запрещается переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять валюту на счета за рубежом. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран". Он размещён на сайте Кремля.

Согласно документу, россиянам и российским компаниям запрещается переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять валюту на счета за рубежом. Кроме того, экспортёров обязуют продавать 80 % валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Эти меры называются ответными на санкции США и других стран.

Добавим, что сегодня в Белоруссии начались переговоры делегаций России и Украины. Их результаты пока не известны.

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