Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер"

Президент России Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран". Он размещён на сайте Кремля.
Согласно документу, россиянам и российским компаниям запрещается переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять валюту на счета за рубежом. Кроме того, экспортёров обязуют продавать 80 % валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.
Эти меры называются ответными на санкции США и других стран.
Добавим, что сегодня в Белоруссии начались переговоры делегаций России и Украины. Их результаты пока не известны.
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