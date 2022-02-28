Следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт на польско-белорусской границе

Помощник президента РФ Владимир Мединский подвёл итоги первого раунда переговоров с Украиной. Фото: Павел Ворожцов

В Гомельской области Белоруссии, вблизи украинской границы на берегу реки Припять, завершился первый раунд переговоров делегаций России и Украины. Следующую встречу решено провести в ближайшее время на польско-белорусской границе.

Переговоры стартовали сегодня после 13:30 по московскому времени и длились больше пяти часов. Сейчас делегации намерены провести консультации в своих странах.

"Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное — договорились продолжить переговорный процесс. До того времени каждая из делегаций проведёт консультации по всем переговорным позициям с руководством своей страны", — сообщил по итогам сегодняшней встречи глава российской делегации помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский.

Напомним, что он вместе с другими представителями от России прибыл в Белоруссию на переговоры накануне. Президент Украины отказался и предложил для встречи Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку. Но затем украинская сторона согласилась на переговоры в Гомельской области.

Напомним, что решение о проведении специальной военной операции в Донбассе было принято и объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.

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