Путин инициировал ввод понятия "координирующее государство" в ОДКБ

Протоколом может быть введено понятие "координирующее государство". Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин внёс на утверждение в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который предусматривает введение понятия "координирующее государство".

Согласно пояснительной записке к официальному документу, протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для применения в операции ООН по поддержанию мира.

Стоит отметить, протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе. Как ранее писала "Областная газета", в начале января 2022 года совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 договора о коллективной безопасности направил коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.