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3 марта 2022, 20:08

Президент РФ обозначил последствия затягивания переговоров по Украине

  Юлия Пастух
Владимир Путин

В переговорной позиции могут появиться дополнительные требования к Киеву. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин в четверг провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский президент заявил, что затягивание переговоров приведет к новым требованиям к Киеву.

"Задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путём затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", — заявил президент России.

Разговор лидеров продлился более полутора часов. "В ходе беседы Владимир Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева — это демилитаризация, нейтральный статус Украины и отсутствие угрозы для России", — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, вчера состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Стороны договорились о гумкоридорах и возможном временном прекращении огня.

Областная газета Свердловской области

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