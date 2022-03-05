Директор института финансов и права УрГЭУ обозначил риски запрета на покупку российской нефти

В Кремле тщательно следят за развитием ситуации. Фото: Алексей Кунилов

Максим Марамыгин, директор института финансов и права УрГЭУ, прокомментировал возможный запрет на использование российской нефти:

"США бы хотели загнать цены на нефть повыше, устойчиво её зафиксировать на высоком уровне, чтобы снова стать серьёзным экспортером нефти на мировом рынке. Тем более если это можно связать еще с ударом по стратегическому противнику, коим мы для США являемся.

Зачем это нужно? Вспомним: добывать нефть у них дорого. Поэтому бум сланцевой нефти в США пришелся как раз на период, когда цена на нее превысила $ 80 за баррель. А когда цена упала к $ 70–60, львиная доля месторождений нефти в США просто прекратила добычу ввиду нерентабельности.

Американская экономика и так переживает не лучшие времена, у них колоссальная инфляция в 7,5 %. Цена в $ 100 могла бы реанимировать американский нефтяной сектор. А это и сокращение безработицы, и увеличение налоговых отчислений – то есть весь спектр вопросов, который идет вслед за нормально работающей промышленностью. Конечно, для США это выход из положения.

Параллельно идет удар и по российской экономике, и по нашему экспортному потенциалу. А в том, что пострадает Европа, — американцы уже неоднократно показали, что им всё равно, что будет с уровнем жизни в Европе. Более того, пострадает — это даже хорошо: снова поползут на коленях к США проситься под экономическую опеку, как это было в конце 40-х годов".

Стоит отметить, председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз заявила, что США рассматривают возможность ограничить использование российской нефти, однако не будут предпринимать действия, которые нанесли бы ущерб глобальному рынку энергоносителей, передает ТАСС.