Третий раунд переговоров Украины и России начнётся в ближайшее время

Переговоры пройдут в Республике Беларусь. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня должен состояться третий раунд переговоров делегаций Украины и России. Предположительное время начала встречи — 17:00 мск.

Российская делегация уже прибыла на место проведения переговоров — в Брестскую область (Белоруссия). Представители Москвы приехали в сопровождении автомобилей белорусской ДПС, пишет РИА Новости.

Напомним, что решение о проведении специальной военной операции в Донбассе было принято и объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля. Вторая встреча — 3 марта. В последний раз делегации договорились о гумкоридорах и возможном временном прекращении огня.