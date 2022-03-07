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7 марта 2022, 16:59

Третий раунд переговоров Украины и России начнётся в ближайшее время

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Переговоры пройдут в Республике Беларусь. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня должен состояться третий раунд переговоров делегаций Украины и России. Предположительное время начала встречи — 17:00 мск.

Российская делегация уже прибыла на место проведения переговоров — в Брестскую область (Белоруссия). Представители Москвы приехали в сопровождении автомобилей белорусской ДПС, пишет РИА Новости.

Напомним, что решение о проведении специальной военной операции в Донбассе было принято и объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля. Вторая встреча — 3 марта. В последний раз делегации договорились о гумкоридорах и возможном временном прекращении огня.

Областная газета Свердловской области

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