Завершён третий раунд переговоров между Россией и Украиной

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский прокомментировал итоги встречи. Фото: кадр из видео, опубликованного МИД России

В Беловежской пуще завершён третий раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась около трёх часов.

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", — цитирует пресс-службу российского посольства в Белоруссии ТАСС.

Известно, что переговоры стартовали около 17:45 и продолжались примерно до 21 часа. Представители российской делегации прибыли на место первыми. Их сопровождали автомобили белорусской ДПС.

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский прокомментировал итоги встречи. "Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенные шаги вперёд. Переговоры будут продолжены", — заявил он.

Владимир Мединский также отметил, что на встрече долго обсуждалась проблема гумкоридоров, которые, несмотря на прошлую договорённость, не действовали. "Надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения", — добавил глава российской делегации.

Напомним, решение о проведении специальной военной операции в Донбассе было принято и объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля. Вторая встреча — 3 марта. В последний раз делегации договорились о гумкоридорах и возможном временном прекращении огня.

Новость была обновлена в 23:50.