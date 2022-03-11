Владимир Путин сообщил о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин рассказал о развитии ситуации в российско-украинских переговорах в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"В целом ситуация развивается в положительном ключе. Есть, конечно, и проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями, санкциями и так далее. Но, как мы с Вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас – сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдём через эти трудности и, наоборот, приобретём больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге пойдёт на пользу, как это было в предыдущие годы.

Я, безусловно, проинформирую Вас и о ситуации на украинском направлении и, прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всём этом поподробнее", – обратился российский президент к Александру Лукашенко.

Напомним, что решение о проведении специальной военной операции в Донбассе было принято и объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля. Вторая встреча — 3 марта. В последний раз делегации договорились о гумкоридорах и возможном временном прекращении огня.