Названо время начала переговоров России и Украины 14 марта

Главой российской переговорной делегации выступает Владимир Мединский. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 14 марта, состоится четвёртый раунд переговоров России и Украины. Он стартует в 10:30 в онлайн-формате.

Часовой пояс не уточняется, пишет РБК со ссылкой на представителя украинской делегации.

Добавим, что предыдущие три раунда переговоров проходили очно на территории Белоруссии. Первая встреча делегаций состоялась 28 февраля на берегу реки Припять на украинско-белорусской границе. По итогам глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что стороны нашли "точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

Второй и третий раунды переговоров состоялись 3 и 7 марта. Стороны договорились создать гуманитарные коридоры и по возможности прекратить боевые действия в этих местах на время эвакуации.

Напомним, что специальная военная операция на Украине ведётся 19-й день. Решение о её начале принял и озвучил президент России Владимир Путин 24 февраля.