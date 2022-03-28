Лидеры РФ и Турции договорились о встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле

Следующая очная встреча делегаций России и Украины состоится 29-30 марта. Фото: kremlin.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели очередной телефонный разговор. Результатом стало то, что они договорились провести раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.

"В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле", – пишет ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии турецкого президента. Лидер Турции заявил, что продолжит содействовать установлению мира между Россией и Украиной.

Добавим, что накануне состоялся новый раунд переговоров между делегациями стран. Он проходил в онлайн-режиме. Глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский в своём телеграм-канале сообщил, что следующая очная встреча состоится 29-30 марта.

Напомним, что первая встреча делегаций состоялась 28 февраля на берегу реки Припять на украинско-белорусской границе. По итогам Владимир Мединский заявил, что стороны нашли "точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". Затем несколько раундов переговоров, в том числе в онлайн-формате, состоялись в марте.