Обыкновенный нацизм

Александр Брод считает, что неонацисты на Украине появились задолго до евромайдана. Фото: Станислав Мищенко

В воскресенье Екатеринбург посетил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД. Он специально прибыл в уральскую столицу, чтобы наблюдать за ходом довыборов депутатов в Екатеринбургскую городскую думу. В эксклюзивном интервью «Облгазете» правозащитник рассказал про своё отношение к спецоперации на Украине, возможное участие российских наблюдателей в референдуме о присоединении к России ЛДНР и фейках о выборах.

Пытки, облавы и массовые убийства

– Александр Семёнович, уже прошло больше месяца с начала военной спецоперации на Украине. До 2014 года вы не раз бывали в Крыму, Киеве и других украинских городах. Когда стало понятно, что некогда братская республика свернула на путь русофобии и неонацизма?

- Меня в своё время очень потрясла ситуация во Львове. 9 мая 2011 года, когда задолго до евромайдана было совершено нападение на ветеранов Великой Отечественной войны. Они планировали возложить цветы к Вечному огню, а с них срывали георгиевские ленточки, отнимали букеты. Мы всё видели и понимали, что при развитии украинской избирательной системы и многопартийности усиливаются весьма болезненные процессы. В частности, возрастало давление на русский язык и культуру, излишне педалировалась прозападная направленность, а учебники по истории в школах и вузах искажали и преуменьшали роль России в становлении Украины. Это всё вылилось в совершенно бессовестное поощрение неонацистов, их повсеместное присутствие в органах власти, открытую антироссийскую и русофобскую риторику. Начиная с 2014 года всё это активизировалось. Неонацистов использовали для борьбы с политическими противниками, оппозицией, журналистами. И когда Донецкая и Луганская области заявили о своей независимости, Украина начала войну с собственным народом.

– Естественно, что это не могло продолжаться бесконечно.

- Конечно. Киев регулярно игнорировал Минские соглашения, народ Донбасса постоянно говорил о независимости, о том, что, кроме России, их никто не поддерживает. Но Запад смотрел на эти преступления сквозь пальцы, поэтому и началась специальная военная операция. Стоит признать, что это вынужденная мера, она достаётся очень большой ценой – есть потери с обеих сторон. Я как правозащитник всегда выступаю за мирное решение проблем, поиск компромиссов. Надеюсь, что переговоры между Россией и Украиной всё-таки приведут к желаемым результатам. В их числе признание независимости Крыма, Донбасса, невхождение Украины в блок НАТО, о чём собственно и говорилось руководством нашей страны все эти годы.

К сожалению, до сих пор большинство жителей зарубежных стран не знают о том, что происходило на Донбассе: те территории, которые были заняты Вооружёнными силами Украины (ВСУ) и националистическими батальонами, испытали повторение фашистской оккупации Германией. Велись ежедневные обстрелы, сторонники России и независимости ЛДНР задерживались, подвергались пыткам, унижениям, насилию, их уничтожали. Я сам ездил несколько раз на освобождённые территории Донбасса в 2015 году вместе с иностранными экспертами, и как раз тогда были найдены первые массовые захоронения замученных людей, мирных граждан. А сколько там ещё неизвестных могил?

– После начала спецоперации в отношении России были введены беспрецедентные санкции. Но сейчас страны Запада начинают понимать, что эти ограничения ударят также по ним самим. Как вы считаете, Евросоюз может отказаться от санкций?

- Не уверен, хотя из-за антироссийских санкций страдают экономика и жизненный уровень зарубежных граждан. Мы видим протестные акции во Франции, Италии, Израиле, связанные с повышением цен на топливо, газ, бензин, товары первой необходимости. Во многих странах мира проходят митинги солидарности с Россией, с её политикой в отношении Донбасса, а часть иностранных предпринимателей и деятелей культуры не хотят разрывать связи. Поэтому такая политика Запада по давлению на Россию малопродуктивна. Европе стоило бы сосредоточиться не на санкциях, а на миротворческом процессе – перестать поддерживать Украину и содействовать скорейшему поиску компромисса в российско-украинских переговорах.

Ну, а России не привыкать к тяжёлым условиям. Мы пережили санкционные меры 2008 года после событий в Грузии и 2014 года после воссоединения с Крымом. Надеюсь, что санкции подтолкнут к развитию отечественную экономику, приведут к импортозамещению, сплочению россиян, к поиску истинных партнёров за рубежом.

Эволюция в рамках закона

– На днях глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что на территории ЛНР может пройти референдум о вступлении в состав России. Наши правозащитники будут наблюдать за проведением этого голосования?

- В 2014 году, когда на Донбассе и в ЛНР прошли референдумы о независимости от Украины, я наблюдал за ними вместе с зарубежными коллегами. Никаких нарушений в ходе голосования мы тогда не выявили. Поэтому обязательно посмотрим и сейчас, как будут проходить референдумы о вхождении ЛДНР в состав России – это будет всецело воля местных жителей, многие из которых имеют российское гражданство. Как правозащитники мы находимся в постоянном контакте с коллегами из ЛНР и ДНР и выезжаем туда регулярно.

Например, сейчас на Донбассе находится член Общественной палаты России (ОПР) Максим Григорьев, который записывает свидетельства военных преступлений украинских властей против мирных граждан. В марте при ОПР был создан Международный общественный трибунал по Украине, куда, помимо российских правозащитников, вошли наши коллеги из США, Франции, Германии, Сербии и других европейских стран. Это десятки людей, которые ведут мониторинг ситуации, чтобы рассказать миру о том, какие трагедии происходили в ЛНР и ДНР за восемь лет. Итоги этой работы будут обобщены в печатном и видеоматериале, а затем их передадут в различные суды, чтобы привлечь к ответственности неонацистов и их пособников.

– Но Запад вряд ли признает итоги референдумов о вхождении ЛНР и ДНР в состав России. И, как обычно, обвинит нашу страну в фальсификации результатов. Так уже было и с президентскими выборами, и с выборами в Госдуму, и с голосованием по поправкам в Конституцию.

- Действительно, практика последних лет показала, что дезинформации вокруг выборов в России очень много. Это сознательная кампания западных политических кругов, российской оппозиции и даже некоторых парламентских партий с тем, чтобы сформировать у наших граждан необъективное и искажённое представление об избирательной системе, федеральном законодательстве, институте общественного наблюдения. Якобы всё плохо, незрело и сфальсифицировано.

– Для чего это делают?

- Во-первых, кто-то за счёт лжи объясняет свои провалы. К примеру, оппозиционная партия не смогла зарегистрировать кандидата или набрала низкий процент голосов. Вот ей надо как-то сохранить хорошую мину при плохой игре и показать своим избирателям, что вроде бы они белые и пушистые, а кто-то их обижает и не даёт им участвовать в выборах. Поэтому идёт дезинформация, мол, оппозиционного кандидата не зарегистрировали, потому что официальные власти его боятся. При этом его защитники умалчивают, что он не собрал необходимых подписей, скрыл судимость или не предоставил нужных документов для регистрации.

– А другая причина?

- Она более глобальная и отражает геополитические процессы. Фейки о выборах распространяют, чтобы показать, будто вся избирательная система в России нелегитимна, то есть не признаётся общественностью. Что всё порочно – система мониторинга выборов, уровень подготовки наблюдателей и т. д. А если власть нелегитимна, то и страна нелегитимна: её не нужно признавать и вообще, она нуждается в новой политической системе. По сути дела, с помощью этой дезинформации и неадекватных выступлений западных политиков наших граждан подталкивают к массовому протесту, недовольству, к очередным майданам. А России не нужен путь, который прошла Украина. Мы, наоборот, хотим не революций, а эволюции в рамках закона.

Поэтому правозащитники создали и совершенствуют институт общественного наблюдения, чтобы сами граждане следили за выборами, давали им оценку и рассказывали об этом всему обществу: где было нарушение и где нужно вмешаться соответствующим структурам, а где были просто фейки: ложь, клевета и сгущение красок.

Досье «ОГ» Александр БРОД родился 19 августа 1969 года в Куйбышеве. Окончил филологический и юридический факультеты Самарского госуниверситета. С 1987 года работал на самарском областном телевидении и в местных газетах. В 1990–2001 годах – основатель и главный редактор межрегиональной газеты «Тарбут» («Культура»). С 2002 года – директор Московского бюро по правам человека. В 2007 году стал сопредседателем Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль». В 2008–2012 годах входил в состав Общественной палаты РФ. В ноябре 2012 года включён в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Награждён Золотым почётным знаком «Общественное признание» за большой личный вклад в развитие гражданского общества и правозащитного движения.