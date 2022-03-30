Южная Осетия намерена предпринять шаги для вхождения в состав России

Анатолий Бибилов: "Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель". Фото: пресс-служба Кремля

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена войти в состав своей исторической родины – России. В ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги.

"Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы. Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться", — приводит пресс-служба "Единой России" слова Анатолия Бибилова из его обращения.

Он отметил, что в 2008 году произошёл переломный момент, когда Россия признала Южную Осетию.

Сенатор Андрей Климов уже заявил, что нет никаких препятствий правового характера, чтобы Южная Осетия вошла в состав России. Российские законы предусматривают процедуру принятия государств в состав страны. Для этого осетинскому народу предстоит провести референдум.