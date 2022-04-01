Россия и Украина продолжают переговоры по видеосвязи

Это первая встреча делегаций по видеосвязи и вторая за неделю. Фото: телеграм-канал Владимира Мединского

Сегодня, 1 апреля, начался очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. На этот раз он проходит в онлайн-режиме.

Фотографии с начала встречи опубликовал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу – неизменны", – написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что на этой неделе стороны встречались лично. Переговоры проходили во дворце Долмабахче в Стамбуле. По итогам Владимир Мединский заявил о двух шагах по деэскалации конфликта навстречу Украине – в военной сфере и политической. Так, принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Встреча лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с одобрением договора России и Украины на уровне МИД.

Первая личная встреча делегаций состоялась 28 февраля на берегу реки Припять на украинско-белорусской границе. Затем несколько раундов переговоров, в том числе в онлайн-формате, состоялись в марте.