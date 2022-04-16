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16 апреля 2022, 14:29

"Мы пушечное мясо для Европы и Америки"

Кадр из фильма "Призраки"

Кадр из фильма "Призраки"

Военкор, создатель фильма "Призраки" Сергей БЕЛОУС снял интервью с жителями сёл в окрестностях Харькова. Об этом сообщает в своем телеграм-канале журналист из Екатеринбурга Андрей ГУСЕЛЬНИКОВ. У них масса историй о том, как украинские военные творили беспредел в отношении гражданских.

На днях Сергею удалось посетить близкие к Харькову села, контролируемые Вооруженными силами РФ — Циркуны, Черкасские Тишки, Липцы. По его словам, местные жители опасаются говорить на камеру — боятся, что ВСУ начнут в отместку наносить артиллерийские удары по их домам. Нередка критика в адрес украинских силовиков — их жители сел обвиняют в беспорядочном огне по своим же гражданам. В то же время даже проукраинские местные жители позитивно отзываются о российских военных, отмечают их корректность, компетентность, вежливость и благодарят за помощь с эвакуацией и продуктами. При этом военкору удалось снять комментарий с одним из местных жителей, который попросил скрыть лицо, пока идет СВО: "Там показывают украинские новости, как российские [военные] кассетными бомбами нас потчуют, а я покажу, как нас родные украинские потчуют. "Братья" наши, американцы и англичане, преподносят. Они же сказали, что до последнего украинца они будут сражаться. Мы же для них пушечное мясо".

Областная газета Свердловской области

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