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17 июня 2022, 17:58

С 1 июля на Украине будет действовать визовый режим для россиян

Виза

Владимир Зеленский был в числе тех, кто поддержал петицию о визовом режиме для россиян 25 мая. Фото: Павел Ворожцов

Кабмин Украины принял решение о введении с 1 июля визового режима для граждан России. Ранее эта инициатива была предложена президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил руководитель офиса главы Украины Андрей Ермак.

"Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией. Кабмин принял соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года", — передает его слова ТАСС.

Отметим, что Владимир Зеленский был в числе тех, кто поддержал петицию о визовом режиме для россиян 25 мая, после чего поручил проработать данный вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю. Глава Украины тогда подчеркнул, что у страны есть достаточно возможностей для реализации такой меры. Всего петицию поддержали 26 742 человек.

Областная газета Свердловской области

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