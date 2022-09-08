Королева Великобритании Елизавета II умерла

Она ушла из жизни в замке Балморал в Шотландии. Фото: сайт The Royal Family

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Она ушла из жизни в замке Балморал в Шотландии.

Объявление появилось на сайте The Royal Family.

"Королева мирно скончалась сегодня в Балморале. Король и Королева-консорт останутся сегодня в замке и вернутся в Лондон завтра", — сказано в сообщении.

У Букингемского дворца вечером 8 сентября собрались тысячи британцев, ожидая информации о состоянии Королевы. После объявления о смерти Елизаветы II все флаги Великобритании на правительственных зданиях были приспущены. Национальный траур продлится 10 дней.

Королем Великобритании стал сын Елизаветы принц Чарльз. Ему 73 года.