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10 сентября 2022, 11:23

Королем Великобритании официально провозгласят Карла III

  Валерия Белякова
Цветы у замка Балморал

Карл III будет провозглашен королем Великобритании. Фото: сайт The Royal Family

Сына покойной королевы Елизаветы II Карла III официально провозгласят королем Великобритании. Заседание Совета престолонаследия пройдет сегодня в Лондоне в 12:00 по московскому времени.

Церемония запланировала в Сент-Джеймсском дворце. Сначала Тайный совет (совещательный орган при монархе) без участия Его Величества объявит о восхождении на трон Карла III, после этого он присоединится к заседанию, сообщает ТАСС.

Карлу III предстоит принести единственную клятву, касающейся защиты Церкви Шотландии. Клятва, посвященная Церкви Англии, прозвучит из уст британского монарха, позже в здании парламента. После этого с балкона Сент-Джеймсского дворца наследника престола публично объявят королем. Спустя 24 часа прокламацию огласят в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она стала одним из самых долго правивших монархов в британской истории.

Областная газета Свердловской области

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