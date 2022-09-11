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11 сентября 2022, 17:55

Карла III официально провозгласили королем Великобритании

Карл III

На церемонии провозглашения нового короля собрались несколько тысяч человек. Фото: сайт The Royal Family

В воскресенье, 11 сентября, официально провозгласили нового короля Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Им стал сын ушедшей из жизни Елизаветы II Карл III.

Прокламация была зачитана в Эдинбурге на Парламентской площади возле собора Святого Эгидия, где 12 сентября на сутки выставят тело покойной королевы, чтобы жители столицы Шотландии смогли проститься с Елизаветой II. На церемонии провозглашения нового короля собрались несколько тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Сам Карл III находится сегодня в Лондоне, где он проведет встречи с генсекретарем Содружества Патрисией Скотланд и послами 15 стран, в которых формально главой государства значится монарх Великобритании. К таким странам относятся, например, Австралия и Канада.

Отметим, что 10 сентября старшие члены Тайного совета при монархе, в числе которых новый наследник престола принц Уэльский Уильям, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и королева-консорт Камилла, провели процедуру утверждения нового короля.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она стала одним из самых долго правивших монархов в британской истории.

Областная газета Свердловской области

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