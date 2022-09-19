Литва закрыла въезд для россиян с шенгеном

Запрет на въезд для россиян продлен в Литве до 15 декабря. Фото: Павел Ворожцов

Литва закрыла границы для въезда гражданам России. Речь идет даже о тех, у кого на руках есть действующие шенгенские визы.

Сегодня с полуночи вступило в силу решение Сейма (однопалатного парламента) Литвы. Оно подразумевает продление режима чрезвычайного положения до 15 декабря в связи с событиями на Украине и запрет на въезд россиянам с шенгеном.

Ограничения поддержали другие балтийские страны, а также Польша. Тем не менее в Вильнюсе сделали исключение для ряда категорий граждан России, кому будет разрешено пересекать границу Литвы. Это российские дипломаты, представители оппозиционных сил, сотрудники компаний, поставляющих товар в страны Евросовета, сообщает ТАСС.

С начала 2022 года в Литву приехали 395 тысяч россиян, за август границу балтийской страны пересекли 83 тысячи граждан РФ, приводит данные Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

Напомним, ранее Эстония заявила о запрете въезда россиянам с 19 сентября. Также ранее Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим для граждан РФ.