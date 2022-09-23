На первый-второй рассчитайсь

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21 сентября президент Владимир ПУТИН объявил в России частичную мобилизацию. Для участия в военной спецоперации на территории Украины в армию призовут 300 тысяч человек. Кто получит повестки и какие ограничения начинают действовать для резервистов? Журналисты «Областной газеты» собрали часто задаваемые вопросы и попросили дать разъяснения представителей Минобороны.

Кого сейчас мобилизуют, кто подлежит призыву?

Подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооруженных сил Российской Федерации.

Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях.

Студентов мобилизуют на специальную военную операцию?

Студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, не пребывающие в запасе, не подлежат призыву при частичной мобилизации.

Студентам, поступившим в магистратуру или аспирантуру сразу после окончания бакалавриата, также предоставляется отсрочка.

Будут ли отправлять солдат-срочников на территорию специальной военной операции?

Военнослужащие по призыву («срочники») направляться для участия в Специальной военной операции не будут.

Пройдут ли в этом году военные сборы?

Сборы отменены в связи с объявлением частичной мобилизации.

Будут ли готовить к службе мобилизованных?

Да, будут. Граждане обязательно пройдут дополнительную боевую подготовку для восстановления своих навыков.

Куда будут отправлять мобилизованных?

Будут отправлять в соединения, воинские части и подразделения Вооруженных сил, где они будут выполнять задачи по предназначению в соответствии с принятыми решениями командования.

Сколько всего человек получат повестки в ходе частичной мобилизации?

По информации Министерства обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек, что составляет около одного процента от всего мобилизационного ресурса страны.

С какими воинскими званиями (рядового состава, прапорщики, офицеры) граждане подлежат призыву в ходе частичной мобилизации в первую очередь?

Приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания.

В рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.

Какие возрастные рамки или ограничения установлены в рамках частичной мобилизации для граждан, призываемых из запаса? Будут ли призываться женщины?

В приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

Имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами до 45 лет, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, но потребность в таких специалистах минимальная.

К ним относятся, например, медицинские работники.

– Какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию?

На военную службу не будут призывать граждан с высшим образованием, работающих по отдельным специальностям в банковской и IT-сферах, сотовых операторах, а также в СМИ. Также, согласно перечню, опубликованному Правительством РФ, частичной мобилизации не подлежат:

сотрудники организаций, которые задействованы в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры.

сотрудники российских операторов связи и организаций, занятые обеспечением устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования в России.

сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также учредители, редакции и издатели зарегистрированных СМИ, теле- и радиоканалов.

сотрудники организаций, обеспечивающие стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Какие законные основания будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации (наличие детей, обучение в вузе, IT-специалисты, заболевания и т.п.)?

В соответствии с законодательством Российской Федерации, не будут призываться:

— забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение (например, в организациях ОПК);

— граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;

— граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

— граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

— граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

— граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

— граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

— граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

Призываются ли из запаса граждане, находящиеся сегодня за пределами Российской Федерации?

Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Какие социальные льготы и денежное содержание предусмотрено для граждан, призываемых сегодня из запаса в ходе частичной мобилизации?

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

Будут ли семьи получать заработную плату мобилизованного члена семьи по прежнему месту работы и/или денежное содержание военнослужащего?

Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих».

При этом денежные средства начисляются на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.

Будут ли подлежать призыву в рамках частичной мобилизации военные пенсионеры или пенсионеры других ведомств, где предусмотрена военная служба?

Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, то есть ему больше 65 лет или по состоянию здоровья, и он снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.