Свердловская певица Юлия Чичерина попала под санкции ЕС

ЕС включил в санкционный список Юлию Чичерину. Фото: Павел Ворожцов

Певица из Свердловской области Юлия Чичерина и еще ряд российских артистов попали под санкции ЕС.

Евросоюз озвучил восьмой пакет санкций против России. В число, кому запрещено посещать страны ЕС, включены Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов. Их фамилии значатся в документе, который сегодня огласил ЕС, сообщает ren.tv.

Под ограничения попала также глава Центризбиркома России. Элла Памфилова включена в персональный список санкций Евросоюза, выдвинутые против РФ.

Ранее США ввели новые санкции против России на фоне присоединения к стране ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.