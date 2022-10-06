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6 октября 2022, 20:16

Свердловская певица Юлия Чичерина попала под санкции ЕС

  Валерия Белякова
Юлия Чиерина

ЕС включил в санкционный список Юлию Чичерину. Фото: Павел Ворожцов

Певица из Свердловской области Юлия Чичерина и еще ряд российских артистов попали под санкции ЕС.

Евросоюз озвучил восьмой пакет санкций против России. В число, кому запрещено посещать страны ЕС, включены Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов. Их фамилии значатся в документе, который сегодня огласил ЕС, сообщает ren.tv.  

Под ограничения попала также глава Центризбиркома России. Элла Памфилова включена в персональный список санкций Евросоюза, выдвинутые против РФ. 

Ранее США ввели новые санкции против России на фоне присоединения к стране ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Областная газета Свердловской области

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