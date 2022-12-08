Экс-канцлер Германии назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время на усиление

Ангела Меркель занимал пост канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. Фото: kremlin.ru

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 годы. — Прим. ред.) заявила, что Минские соглашения, заключенные в 2014 году, дали Украине время на усиление.

"Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она [Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/15 года — это не сегодняшняя Украина. Как показали бои за Дебальцево в начале 2015 года, Путин мог бы легко его тогда захватить. И я очень сомневаюсь, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине", — рассказала Ангела Меркель в интервью изданию Die Zeit.

По данным Меркель, с 2014 года конфликт был заморожен.

"Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время", — сказала Меркель.

22 февраля президент России заявил, что все минские договоренности были уничтожены киевским режимом задолго до того, как ДНР и ЛНР были признаны народными республиками.

Напомним, 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил специальную военную операцию в Донбассе.