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9 декабря 2022, 20:05

Владимир Путин дал оценку словам Меркель о Минских соглашениях

  Валерия Белякова
Владимир Путин

Владимир Путин назвал слова Меркель неожиданными и разочаровывающими. Фото: Павел Ворожцов

Президент России дал оценку словам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, которые, по ее словам, заключались, чтобы "дать Украине время".

"Для меня это было неожиданным, это разочаровывает, и так доверие почти на нуле, но после таких заявлений, как сделала Меркель, непонятно, как договариваться, с кем и какие гарантии — хотя в конечном счете договариваться придется", — подчеркнул Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

По мнению главы государства, слова Ангелы Меркель свидетельствуют о правильном решении России по началу спецоперации. 

"Почему? Потому что, оказывается, все эти минские соглашения никто не собирался исполнять", — сказал Владимир Путин. 

Россия рассчитывала на искренность остальных участников (Франции и Германии), подписывавших минские соглашения. Однако, "оказывается, и они тоже нас обманывали", подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что, возможно, спецоперацию на Украине можно было начинать раньше. 

"Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать", — отметил президент России. 

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине время на усиление. 

Областная газета Свердловской области

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