Владимир Путин дал оценку словам Меркель о Минских соглашениях

Владимир Путин назвал слова Меркель неожиданными и разочаровывающими. Фото: Павел Ворожцов

Президент России дал оценку словам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, которые, по ее словам, заключались, чтобы "дать Украине время".

"Для меня это было неожиданным, это разочаровывает, и так доверие почти на нуле, но после таких заявлений, как сделала Меркель, непонятно, как договариваться, с кем и какие гарантии — хотя в конечном счете договариваться придется", — подчеркнул Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

По мнению главы государства, слова Ангелы Меркель свидетельствуют о правильном решении России по началу спецоперации.

"Почему? Потому что, оказывается, все эти минские соглашения никто не собирался исполнять", — сказал Владимир Путин.

Россия рассчитывала на искренность остальных участников (Франции и Германии), подписывавших минские соглашения. Однако, "оказывается, и они тоже нас обманывали", подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что, возможно, спецоперацию на Украине можно было начинать раньше.

"Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать", — отметил президент России.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине время на усиление.