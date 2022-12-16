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16 декабря 2022, 20:49

Евросоюз запретил поставку в Россию игрушечных дронов

  Валерия Белякова
Дрон

ЕС ввел девятый пакет санкций против России. Фото: Полина Зиновьева

Евросоюз (ЕС) ввел девятый пакет антироссийских санкций. В его рамках ЕС запретил поставку в Россию игрушечных дронов, портативных компьютеров, камер и аппаратуры радиоуправления.

"Новые запреты на экспорт будут распространяться на дополнительные промышленные товары и технологии, такие как дроны-игрушки/хобби, портативные компьютеры, камеры и линзы", — приводят "Известия" фрагмент текста заявления, опубликованного на сайте ЕС.

Девятый пакет санкций ЕС также подразумевает ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию оборонного сектора и безопасности России. Новый блок санкций Евросоюз анонсировал в начале декабря, сегодня он был утвержден.

В Кремле заявили, что ознакомятся со списком ограничений после получения официальной информации.

Напомним, на Среднем Урале в условиях внешних санкций промышленным предприятиям помогают внедрять меры поддержки, разработанные на федеральном уровне.

Областная газета Свердловской области

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