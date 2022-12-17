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17 декабря 2022, 11:10

Свердловский сенатор попал под санкции ЕС

  Валерия Белякова
Виктор Шептий

Виктор Шептий попал под санкции Евросоюза. Фото: Алексей Кунилов

Член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий попал под антироссийские санкции Евросоюза (ЕС). Список компаний и граждан опубликован в журнале ЕС.

В девятый пакет санкций, который ЕС утвердил накануне, попали более 200 физических лиц и 168 компаний, относящихся к оборонной, добывающей и энергетической отраслям, сообщает "Газета.Ru".

В список попали такие известные личности, как режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, телеведущий Борис Корчевников.

Персональные санкции введены в отношении трех заместителей председателя Правительства РФ  — Татьяны Голиковой, Виктории Абрамченко и Алексея Оверчука.

Также под ограничения попали 21 депутат Госдумы РФ, 22 сенатора, среди которых Виктор Шептий, и несколько министров.

Напомним, накануне ЕС в рамках антироссийских санкций запретил поставку в РФ игрушечных дронов, портативных компьютеров, камер и аппаратуры радиоуправления.

Областная газета Свердловской области

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