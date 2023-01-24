Украина ввела санкции против митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Под санкции Украины попали 22 представителя РПЦ. Фото: Алексей Кунилов

Помимо Евгения Кульберга под санкции попал еще 21 представитель Русской Православной Церкви. Решение принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В "черном списке" оказались:

представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве, протоиерей Михаил Гундяев;

заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Роман Богдасаров;

настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Москва) архимандрит Филарет (Александр Булеков);

заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Александр Ганьжин;

митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Леонид Емельянов);

митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Николай Немцов);

митрополит Клинский Леонид (Леонид Горбачев);

митрополит Волоколамский Антоний (Антон Севрюк);

митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Николай Чашин);

митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев), руководитель отдела внешних церковных связей;

архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Павел Волочков);

и.о. руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда;

заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе;

председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства Олег Овчаров;

заведующий сектором по взаимодействию с ВКС Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Константин Татаринцев;

первый зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ РПЦ Александр Щипков;

председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский;

заместитель руководителя отдела внешних церковных связей, протоиерей Николай Балашов;

протоиерей, писатель, проповедник и педагог Артемий Владимиров;

митрофорный протоиерей, проповедник, телеведущий Андрей Ткачев;

заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексей Осипов.

Под принятыми санкциями подразумевается блокировка активов, запрет на сделки с ценными бумагами и другие ограничения. Они могут действовать от 5 до 30 лет, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее под санкции Украины попали Клава Кока, Юлия Михалкова, Сергей Бобунец и другие музыканты и актеры.