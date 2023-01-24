Украина ввела санкции против митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Помимо Евгения Кульберга под санкции попал еще 21 представитель Русской Православной Церкви. Решение принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
В "черном списке" оказались:
- представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве, протоиерей Михаил Гундяев;
- заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Роман Богдасаров;
- настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Москва) архимандрит Филарет (Александр Булеков);
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Александр Ганьжин;
- митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Леонид Емельянов);
- митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Николай Немцов);
- митрополит Клинский Леонид (Леонид Горбачев);
- митрополит Волоколамский Антоний (Антон Севрюк);
- митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Николай Чашин);
- митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев), руководитель отдела внешних церковных связей;
- архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Павел Волочков);
- и.о. руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда;
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе;
- председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства Олег Овчаров;
- заведующий сектором по взаимодействию с ВКС Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Константин Татаринцев;
- первый зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ РПЦ Александр Щипков;
- председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский;
- заместитель руководителя отдела внешних церковных связей, протоиерей Николай Балашов;
- протоиерей, писатель, проповедник и педагог Артемий Владимиров;
- митрофорный протоиерей, проповедник, телеведущий Андрей Ткачев;
- заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексей Осипов.
Под принятыми санкциями подразумевается блокировка активов, запрет на сделки с ценными бумагами и другие ограничения. Они могут действовать от 5 до 30 лет, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее под санкции Украины попали Клава Кока, Юлия Михалкова, Сергей Бобунец и другие музыканты и актеры.