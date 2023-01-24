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24 января 2023, 09:45

Украина ввела санкции против митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Евгений Кульберг

Под санкции Украины попали 22 представителя РПЦ. Фото: Алексей Кунилов

Помимо Евгения Кульберга под санкции попал еще 21 представитель Русской Православной Церкви. Решение принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В "черном списке" оказались:

  • представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве, протоиерей Михаил Гундяев;
  • заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Роман Богдасаров;
  • настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Москва) архимандрит Филарет (Александр Булеков); 
  • заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Александр Ганьжин;
  • митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Леонид Емельянов);
  • митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Николай Немцов);
  • митрополит Клинский Леонид (Леонид Горбачев);
  • митрополит Волоколамский Антоний (Антон Севрюк);
  • митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Николай Чашин);
  • митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев), руководитель отдела внешних церковных связей;
  • архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Павел Волочков);
  • и.о. руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда;
  • заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе;
  • председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства Олег Овчаров;
  • заведующий сектором по взаимодействию с ВКС Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Константин Татаринцев;
  • первый зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ РПЦ Александр Щипков; 
  • председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский;
  • заместитель руководителя отдела внешних церковных связей, протоиерей Николай Балашов;
  • протоиерей, писатель, проповедник и педагог Артемий Владимиров;
  • митрофорный протоиерей, проповедник, телеведущий Андрей Ткачев; 
  • заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексей Осипов. 

Под принятыми санкциями подразумевается блокировка активов, запрет на сделки с ценными бумагами и другие ограничения. Они могут действовать от 5 до 30 лет, сообщает РИА Новости. 

Напомним, ранее под санкции Украины попали Клава Кока, Юлия Михалкова, Сергей Бобунец и другие музыканты и актеры. 

Областная газета Свердловской области

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