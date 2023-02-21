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21 февраля 2023, 09:31

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций еще на год

Санкции

Санкции в отношении России продлены до 24 февраля 2024 года. Фото: Галина Соловьева

Европейский Союз (ЕС) продлил до 24 февраля 2024 года действие санкций в отношении России. Постановление ЕС опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза".

"Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", — сообщает ТАСС со ссылкой на официальное издание ЕС. 

Решение о продлении ограничений вступает в силу на следующий день после его публикации. По данным внешнеполитической службы Евросоюза, под санкции попали 171 российская компания и 1 386 физических лиц. 

Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел санкции против 10 предприятий Свердловской области. 

Областная газета Свердловской области

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Евросоюз продлил действие антироссийских санкций еще на год